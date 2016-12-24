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إنتخاب مكتب جديد لإتحاد الطلاب الموريتانيين بالسودان
- تاريخ الإضافة: الأحد, 17 أيار 2015 18:54
انتخب طلاب موريتانيا في دولة السودان مكتبا جديدا لاتحاد الطلبة الموريتانيين وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية وبحضور مسؤول الاتحادات والروابط الطلابية.
وجاءت تشكيلة المكتب الجديد على النحو التالي:
الرئيس: سيدي محمد سوخنا
نائب الرئيس: محمد الامين ولد محمد ماء العينين
مسؤول المالية: محمد محمد نافع
مسؤول الثقافة: محمد ولد محمد يحي
مسؤول الإعلام: ميمونة محمد محمود
المشرف العام: أحمد ولد محمد عبد الله