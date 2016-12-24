إنتخاب مكتب جديد لإتحاد الطلاب الموريتانيين بالسودان

تاريخ الإضافة: الأحد, 17 أيار 2015 18:54

انتخب طلاب موريتانيا في دولة السودان مكتبا جديدا لاتحاد الطلبة الموريتانيين  وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية وبحضور مسؤول الاتحادات والروابط الطلابية.

 

وجاءت تشكيلة المكتب الجديد على النحو التالي:

 

 الرئيس: سيدي محمد سوخنا

 

نائب الرئيس: محمد الامين ولد محمد ماء العينين

 

مسؤول المالية: محمد محمد نافع

 

مسؤول الثقافة: محمد ولد محمد يحي

 

مسؤول الإعلام: ميمونة محمد محمود

 

المشرف العام: أحمد ولد محمد عبد الله

 


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