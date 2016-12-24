طلاب الخارج يرفضون نتائج لجنة المنح

تاريخ الإضافة: الجمعة, 22 أيار 2015 22:04

الأخبار (نواكشوط) – عبر الطلاب الموريتانيون بالخارج عن رفضهم القاطع لما أسفر عنه اجتماع يوم أمس مم اعتبروه "نكوصا عن مكتسبات الاجتماع الأوّل، وإقصاءٍ لأزيد من 300 من طلاّبنا من حقّهم في المنحة".

وأكدت روابط الطلاب بالخارج في بيان صادر عنها شجبها وتنديدها بالتكاسل "والتقاعس اللّذين طبعا عمل الوزارة في هذه السنة، حيث تجلى ذلك في التأخير المتعمّد في صرف منح الطلاب، وفي التلاعب بأوقات اجتماع لجنة المنح، واللّعب في ذلك على حبل ملل الطلبة وانهماكهم في الامتحانات؛ الأمر الذي ينذر بتأخير أكبر في صرف المنح الجديدة، وهو ما لا نقبله وندعو الوزارة لتفاديه بصرف المنح الجديدة قبل نهاية شهر مايو الحالي".

وقال البيان إن نقابات الطلاب بالخارج عازنة على الدّفاع عن مكتسبات الطلاب إلى آخر نفس، حتى تستردها كاملة غير منقوصة، متمسكة في الوقت ذاته بمطلب تعميم المنحة على جميع طلاّب موريتانيا في الخارج

ودعا الطلاب الجماهير الطلاّبية للاستعداد للّدخول في "سلسلة من الأنشطة النضالية دفاعا عن حقوقنا المغتصبة سنبدؤها بوقفة متزامنة يوم الثلاثاء القادم في مباني سفاراتنا بالخارج:.

ووقع البيان:

رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس؛

اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب؛

اتحاد الطلاب والمتدربين الموريتانيين بالجزائر؛

ائتلاف الطلبة الموريتانيين بالسنغال؛